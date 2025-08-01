Motosiklet Sürücülerine Trafik Bilgilendirmesi

Sakarya Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerini bilgilendirmek amacıyla mektup dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla kahvehane, motosiklet bayisi ve marketlere bilgilendirme afişleri astı.

Vatandaşlara ve motosiklet sürücülerine ayrıca trafik jandarma personeli tarafından kask kullanımı ve hız limitlerinin önemi, trafikte saygı ve dikkate vurgu yapan bilgilendirme mektupları verildi.