Motosiklet Sürücüsünden İtfaiyeye Destek

SAMSUN'da bir motosiklet sürücüsü vakaya giden itfaiye aracına, önünde seyir halinde olan sürücüleri uyararak yolu açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Bir motosiklet sürücüsü, vakaya giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait araca, öndeki sürücüleri uyararak yol açtı. İlkadım ilçesinde Canik ilçesine gelene kadar itfaiye aracına eşlik eden motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durana kadar ekiplere yardımcı oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.