Motosiklet Sürücüsüne Kovalamaca Ceza

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

A.A. idaresindeki plakasız motosiklet, Erdemoğlu Mahallesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

A.A. polis ekiplerinin kovalamacası sonrası Halil Ağar Bulvarı'nda yakalandı.

Sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.