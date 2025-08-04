Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alperen Altın (22) idaresindeki 77 ADV 994 plakalı motosiklet, Yalova-İzmit kara yolunda aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Altın, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Tıra Çarptı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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