Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu

29.03.2026 17:10
Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 bin motosikletli, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneğinin işbirliği, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının desteğiyle Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş güzergahında bulunan Eceabat ilçesinde AA muhabirine, Tarihi Alan Eceabat'ın güzel günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Rüzgarın demir atlıları, iki teker tutkunları burada. Tarihi Alan, böyle güzelliklerle daha anlamlı hale geliyor. Bizim de hep bir iddiamız var; 'Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktasıdır' diye. Çok şükür her ilden insanlar, her zevke her spora ait insanlar burada buluşuyor." dedi.

Kaşdemir, motosikletçilerin Tarihi Alan'a Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"111 yıl önce olduğu gibi ataları gibi her ilden her ilçeden buraya geldiler. Tek yürek oldular. Herkeste Türk bayrağı var. Buraya gelen herkes Cumhuriyet'ine, devletine, milletine, değerlerine sadık insanlar. O yüzden Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu buluşmaları önemsiyoruz. Herkesi Çanakkale'de tek yürek olmaya davet ediyoruz."

Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği Başkanı Ahmet Erkabadayı da "Şehitler Bizi Bekler" adlı şehitlere saygı sürüşünün bu yıl 11'incisini düzenlediklerini aktardı.

Öte yandan etkinliğe katılan motosiklet sürücüsü Erdinç Buruk, kız arkadaşı Serap Tanık'a ilçe meydanında evlenme teklifi etti.

Eceabat'tan hareket eden motosikletliler, Tarihi Alan'daki şehitlik ve anıtları gezdikten sonra Şehitler Abidesi'nde turu noktaladı.

Kaynak: AA

