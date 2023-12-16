 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mozambik Gazeteci Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mozambik Gazeteci Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı

Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'yi öldürdüğü şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Chamusse'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheli, gazeteci Chamusse'nin komşusu olan Nelson Jone Mulanda'dır. Chamusse, saldırı sonucu hayatını kaybetmişti ve cinayetin aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştı.

Mozambik Gazeteci Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı
16.12.2023 - 17:13,
Abone Ol

Mozambik'in tanınmış gazetecilerinden Joao Chamusse'yi öldürdüğü şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik polisi tarafından yapılan açıklamada, Chamusse'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişmenin yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, başkent Maputo'daki evinin önünde 14 Aralık'ta bıçaklanan Chamusse'ye saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli Nelson Jone Mulanda'nın (44) gazeteci Chamusse'nin komşusu olduğu bildirildi.

Gazete yöneticiliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu da yapan Chamusse saldırıda başına aldığı yara sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve yerel sivil toplum örgütleri, cinayetin aydınlatılması için soruşturulması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mozambik, Nelson, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik Gazeteci Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05
İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Son Dakika
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 17:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mozambik Gazeteci Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement