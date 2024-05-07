Mozambik Kurtuluş Cephesi, Daniel Chapo\'yu cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti lideri olarak seçti

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Mozambik'te iktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frelimo), ekim ayında yapılacak seçimler için cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti lideri olarak Daniel Chapo'yu seçti.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, bölge valisi Daniel Chapo'nun iktidardaki Frelimo'nun yeni lideri olarak seçildiği, mevcut Cumhurbaşkanı ve parti başkanı Filipe Nyusi'nin halefi olacağı bildirildi.

Başkent Maputo'da düzenlenen olağanüstü parti kongresinde konuşan Nyusi, anayasada cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıllık iki dönemle sınırlanmasına rağmen üçüncü kez aday olacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Chapo'nun parti başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinin parti için önemli bir adım olduğunu belirten Nyusi, "Parti, ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlerde zafere hazırlanmak için önemli bir adım attı." dedi.

Eski siyaset bilimi ve anayasa hukuku profesörü ve radyo sunucusu olan Chapo, 2016'dan bu yana merkezi Inhambane eyaletinin valisi olarak görev yapıyor.