Mozambik'te M Çiçeği Virüsü Vakaları Artıyor

Mozambik'te son 48 saatte M çiçeği virüsü (mpox) vakalarında artış oldu.

Ulusal Halk Sağlığı Müdürlüğünce yayımlanan raporda, ülkede 11 vaka kaydedildiği ifade edildi.

Raporda, hastalık nedeniyle ülkede hayatını kaybeden olmadığı belirtildi.

Son 48 saatte vaka sayılarında artış yaşandığı ifade edilen raporda, en çok etkilenen eyalet Niassa'da birkaç saat içinde 5 vaka kaydedildiğine dikkat çekildi.

Niassa Valisi Elina Massengele, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için çabaların artırıldığını söyledi.

Ülkede bir önceki salgında ilk vakalar 2022'de başkent Maputo'da kaydedilmişti.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalık, antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.