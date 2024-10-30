Mozambik'te Seçim Sonrası Protesto Çağrısı - Son Dakika
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Mozambik'te Seçim Sonrası Protesto Çağrısı

İktidar partisinin adayı Chapo'nun zaferine itiraz eden muhalefet, grev ve gösteri başlattı.

30.10.2024 12:48
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Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazanması sonrası sonuçlara itiraz eden muhalefet, grev ve gösteri çağrısı yaptı.

Ülkede 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden Mondlane, yaptığı açıklamada, taraftarlarına 1 hafta boyunca grev ve gösteri çağrısı yaptı.

Taraftarlarının yarından itibaren ülke çapında gösteriler düzenlemesini isteyen Mondlane, tüm destekçilerini 7 Kasım'da başkent Maputo'ya davet etti.

Mondlane, "Çok zor bir döngüye başlamak üzereyiz. Siz ve ben bu ülke için bir şeyler yapmalıyız. Maputo şehrinin tamamını dolduracağız ve bir haftalık grev bu sefer acı verici olacak. Ülkemiz için kendimizi feda etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Mozambik'te seçimi iktidar partisinin adayı Chapo kazandı

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki FRELIMO adayı Chapo kazanmıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuş ve protestolarda en az 1 gösterici hayatını kaybetmişti.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Kaynak: AA

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