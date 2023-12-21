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Mozambik'te terör saldırıları sona erdi - Son Dakika
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Mozambik'te terör saldırıları sona erdi

Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinin yüzde 90'ı terör unsurlarından temizlendi. Bölgede güvenlik yeniden sağlandı ve özel şirketler çalışmalara devam edebilecek. Terörle mücadele için yeni bir operasyon planlanıyor.

Mozambik\'te terör saldırıları sona erdi
21.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:29
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Mozambik'te, 2017'den bu yana terör saldırılarının görüldüğü Cabo Delgado eyaletinin yüzde 90'ının, silahlı unsurlardan temizlendiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik Bölge Komutanı Tiago Nampele, Mocimboa da Praia'da yaptığı basın toplantısında, eyalette güvenliğin yeniden sağlandığını söyledi.

Bölgeye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımı yapan Total Energies gibi özel şirketlerin, yeniden burada çalışabileceğini dile getiren Nampele, Cabo Delgado'nun yüzde 90'ının, silahlı terör unsurlarından temizlendiğini vurguladı.

Nampele, yeni bir operasyon planladıklarını ve tüm sahil şeridine birlikler yerleştireceklerini belirterek, teröristlerin denizden lojistik sağladığını tespit ettiklerini aktardı.

Bölgeye 20 milyar dolarlık yatırım başlatan Total Energies, 2021'de Palma'ya yapılan saldırı sonrası çalışmalarını durdurmuştu.

Güvenlik sorunları 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde, terör örgütü Ensar'us Sunna'nın, sivillere yönelik saldırılarında, 2017'den bu yana yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu, terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA
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