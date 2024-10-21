Msb: Asil Türk Milletinin İstiklal ve İstikbaline Kast Eden, Devletimize ve Kahraman Ordumuza Büyük Zarar Veren Fetö Elebaşı Ölmüştür - Son Dakika
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Msb: Asil Türk Milletinin İstiklal ve İstikbaline Kast Eden, Devletimize ve Kahraman Ordumuza Büyük Zarar Veren Fetö Elebaşı Ölmüştür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yaşayan ve terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" açıklamasını yaptı.

21.10.2024 17:37
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yaşayan ve terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" açıklamasını yaptı.

MSB, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Msb: Asil Türk Milletinin İstiklal ve İstikbaline Kast Eden, Devletimize ve Kahraman Ordumuza Büyük Zarar Veren Fetö Elebaşı Ölmüştür - Son Dakika

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