MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınında şehit olan orman çalışanlarımıza ve AKUT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.