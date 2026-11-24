MSB, Eskişehir'den kalkan AS-532 helikopterinin enkazına ulaşıldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlık, helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
MSB: Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir
Kaynak: AA
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