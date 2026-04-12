MSB: Herkesin sözü biz konuşana kadardır

Bakanlığın sanal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart 2026 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf, 'günün fotoğrafı' etiketiyle paylaşıldı. Bordo bereli askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımda ayrıca, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir" notuna yer verildi.