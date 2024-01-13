MSB: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20 olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon Harekat bölgesinde 9 askerin şehit olduğu saldırının ardından, teröristlerin kaçış güzergahları ve belirlenen hedefler, hava harekatları ve kara ateş destek unsurlarıyla vurulmaya başlandı. MSB'den gece saatlerinde yapılan açıklamalarda, önce 12 teröristin, ardından da toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı kaydedilip, şu ifadelere yer verildi: "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."