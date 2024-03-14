MSB, Konya\'da düşen askeri uçakta şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 askeri uçağın eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu, uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."