MSB: Marmara'daki gemi kazasına Deniz Kuvvetleri'nden geniş çaplı sevkiyat
MSB, Marmara Denizi'ndeki gemi kazasının ardından bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot gönderildiğini açıkladı. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere sevk edildiği belirtildi.
MSB: ( Marmara Denizi'ndeki gemi kazası) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi
Kaynak: AA
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