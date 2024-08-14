MSB, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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