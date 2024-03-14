MSF İsrail'in Filistin sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarını kınadı

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarını kesin bir şekilde kınadı.

MSF, İsrail güçlerinin, 13 Mart'ta, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir hastanenin acil servisi önündeki Filistinlilere ateş açarak 2'sinin ölümüne neden olmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hastanede ateş açılmasının ya da şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırıları kesin olarak kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, Cenin'e düzenlediği baskın sırasında bir hastanedeki kişilere ateş açtığı kaydedilen açıklamada, hastalar ve sağlık personeli de dahil olmak üzere sağlık kurumlarının korunması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, MSF ekiplerinin, geçen aylarda hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nin acil servisi önünde bir grup Filistinliye ateş açmış ve olayda 2 Filistinli ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 433 Filistinli hayatını kaybetti.