MSF'ye göre İsrail Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal edip soykırımı sürdürüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ve insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu koşulların sistematik olarak yok edildiğini bildirdi.

MSF, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana aralıksız hedef aldığı ve abluka altında tuttuğu Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Gazze'yi giderek boğuyor ve soykırımına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de insanların yaşayabileceği alanın yok edildiği vurgulanan açıklamada, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu koşulların ise sürekli şiddet, temel ihtiyaç maddelerinin kasıtlı olarak abluka altına alınması ve sağlık hizmetleri ile hayati altyapının tahrip edilmesi yoluyla sistematik olarak yok edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl Gazze'deki insanların fiziksel olarak kuşatılması, İsrail'in (sözde) Sarı Hattı'nın kurulmasıyla giderek daha kesin bir hal aldı. Başlangıçta geçici, ilk aşama askeri geri çekilme pozisyonu ve sözde ateşkesin sürdürülmesinin önemli bir parçası olarak sunulan bu hat, şimdi askeri mevziler, toprak setler ve devam eden yıkımlarla güçlendiriliyor ve batıya doğru ilerlemeye devam ederek insanları giderek daha küçük bir alana sıkıştırıyor. İsrail güçleri şu anda Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal ediyor ve bu hattı kullanarak bölgenin etrafına net bir sınır çiziyor."

Şiddetin yalnızca Sarı Hat çevresindeki bölgelerle sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, haziran ve temmuzda "sözde ateşkese" rağmen MSF ekiplerinin Gazze genelinde patlama yaralanmaları, yanıklar ve fiziksel saldırı sonucu oluşan yaralanmalar dahil 1200'den fazla şiddet kaynaklı travma vakasına müdahale ettiği hatırlatıldı.

Son 3 yılda Gazze'de sağlık hizmetlerine erişimin dramatik şekilde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, hastanelerin temel malzemelerden giderek daha fazla yoksun kaldığı, hastaların hayati önem taşıyan ilaçlara ve tedaviye erişemediği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'nin sağlık sisteminin yıkılması, Gazze'deki tüm yapıların yüzde 80'inden fazlasının hasar görmesi ve tekrarlanan şiddet ve yerinden edilmenin yol açtığı yaşam boyu sürecek fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, bugünün çok ötesine uzanacak ve gelecek yıllarda anlamlı bir iyileşmeyi engelleyecek." ifadelerine yer verildi.