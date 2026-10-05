MSF'ye göre İsrail Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal edip soykırımı sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSF'ye göre İsrail Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal edip soykırımı sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSF, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'de soykırımı sürdürdüğünü ve halkın yaşam koşullarının sistematik yok edildiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal ettiği ve sağlık sisteminin yıkıldığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ve insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu koşulların sistematik olarak yok edildiğini bildirdi.

MSF, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana aralıksız hedef aldığı ve abluka altında tuttuğu Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Gazze'yi giderek boğuyor ve soykırımına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de insanların yaşayabileceği alanın yok edildiği vurgulanan açıklamada, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu koşulların ise sürekli şiddet, temel ihtiyaç maddelerinin kasıtlı olarak abluka altına alınması ve sağlık hizmetleri ile hayati altyapının tahrip edilmesi yoluyla sistematik olarak yok edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl Gazze'deki insanların fiziksel olarak kuşatılması, İsrail'in (sözde) Sarı Hattı'nın kurulmasıyla giderek daha kesin bir hal aldı. Başlangıçta geçici, ilk aşama askeri geri çekilme pozisyonu ve sözde ateşkesin sürdürülmesinin önemli bir parçası olarak sunulan bu hat, şimdi askeri mevziler, toprak setler ve devam eden yıkımlarla güçlendiriliyor ve batıya doğru ilerlemeye devam ederek insanları giderek daha küçük bir alana sıkıştırıyor. İsrail güçleri şu anda Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal ediyor ve bu hattı kullanarak bölgenin etrafına net bir sınır çiziyor."

Şiddetin yalnızca Sarı Hat çevresindeki bölgelerle sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, haziran ve temmuzda "sözde ateşkese" rağmen MSF ekiplerinin Gazze genelinde patlama yaralanmaları, yanıklar ve fiziksel saldırı sonucu oluşan yaralanmalar dahil 1200'den fazla şiddet kaynaklı travma vakasına müdahale ettiği hatırlatıldı.

Son 3 yılda Gazze'de sağlık hizmetlerine erişimin dramatik şekilde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, hastanelerin temel malzemelerden giderek daha fazla yoksun kaldığı, hastaların hayati önem taşıyan ilaçlara ve tedaviye erişemediği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'nin sağlık sisteminin yıkılması, Gazze'deki tüm yapıların yüzde 80'inden fazlasının hasar görmesi ve tekrarlanan şiddet ve yerinden edilmenin yol açtığı yaşam boyu sürecek fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, bugünün çok ötesine uzanacak ve gelecek yıllarda anlamlı bir iyileşmeyi engelleyecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: MSF'ye göre İsrail Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ini işgal edip soykırımı sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei