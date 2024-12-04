MSGSÜ'ye Yeni Konservatuvar Binası

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 1. Ordu Komutanlığı olarak kullanılan taşınmazın konservatuvar binası olarak üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin, "Yeni mekanımıza yerleşim sürecimizde C blok adıyla bilinen ve 1. Ordu Komutanlığının erbaş misafirhanesi olarak kullanmaya devam ettiği bölümün de boşaltılması ve kurumumuza terk edilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar nihayet sonuç vermiştir." ifadelerini kullandı.

Elçi, yazılı açıklamasında, Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın müştemilatı olan, uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığınca 1. Ordu Komutanlığı olarak kullanılan 20 bin 483 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 29 Temmuz 2021 tarihli yazısıyla konservatuvar olarak kullanılmak üzere rektörlüğe tahsis edildiği belirtti.

Bu tahsisle birlikte eski mekanında 3 bin 500 metrekare olan konservatuvar alanının 20 bin 483 metrekareye çıkarıldığını aktaran Elçi, şunları kaydetti:

"Yeni mekanımıza yerleşim sürecimizde C blok adıyla bilinen ve 1. Ordu Komutanlığının Erbaş Misafirhanesi olarak kullanmaya devam ettiği bölümün de boşaltılması ve kurumumuza terk edilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar nihayet sonuç vermiştir. Konservatuvarımızın mekan sorunlarına kalıcı ve nitelikli bir çözüm sağlayan bu tahsisten sonra önümüzdeki ilk hedefimiz yenilenmiş alt yapısıyla restore edilecek tarihi binalarıyla yerleşkemizi daha kullanışlı hale getirmek ve en önemlisi konservatuvarımıza bir konser salonu kazandırmaktır. Sanat alanında en köklü eğitim öğretim kurumu olan üniversitemize yapılan bu kıymetli mekan tahsisi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ederken, söz konusu yeni gelişmeyi konservatuvar öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün mensup ve mezunlarımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyarım."