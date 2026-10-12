MSKÜ'nün YÖK'e sunduğu 11 COP31 projesi kabul edildi, uluslararası alana taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSKÜ'nün YÖK'e sunduğu 11 COP31 projesi kabul edildi, uluslararası alana taşınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'nün COP31 kapsamında YÖK'e sunduğu 11 proje kabul edildi. 7 akademisyen ve 4 öğrencinin çalışmalarını kapsayan projeler, üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunduğu 11 proje kabul edildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ile Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğünün koordinasyonunda hazırlanan projeler, 7 akademisyen ve 4 öğrencinin çalışmalarını kapsıyor.

İklim değişikliğine uyum, iklim direnci, sürdürülebilir turizm, temiz enerji, atık yönetimi ve akıllı kent teknolojileri gibi alanlarda hazırlanan projeler, üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak.

Akademisyenlerin projeleri arasında Dalyan-İztuzu-Köyceğiz Gölü Havzası'nın korunması, iklim dirençli turizm eğitimi, temiz enerji dönüşümü, kampüs bostanı ve sıfır atık politikası gibi konular yer alıyor.

Öğrenci projelerinde ise atık camların değerlendirilmesi, akıllı şehirlerde acil durum iletişimi, cam geri dönüşümü ve yerel pazarların sürdürülebilir turizme katkısı ele alınıyor.

MSKÜ tarafından 5 Ekim'de düzenlenen COP31 Çalıştayı'nda akademisyenler, öğrenciler ve farklı kurumların temsilcileri bir araya gelerek projeleri değerlendirdi ve yeni işbirlikleri için görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştay, Muğla'nın iklim değişikliğine uyum ve direnç kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin (MİDUG) ilk adımı oldu.

MSKÜ, kabul edilen projelerle iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki bilimsel çalışmalarını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
EğitimGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:23:12. #.0.3#
SON DAKİKA: MSKÜ'nün YÖK'e sunduğu 11 COP31 projesi kabul edildi, uluslararası alana taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei