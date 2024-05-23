Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç Anı Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç Anı Odası'nı ziyaret etti

Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç Anı Odası\'nı ziyaret etti

Muazzez Akkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezdi. Akkaya, Sezai Karakoç'un şiirlerinin ve mektuplarının sergilendiği odada anılarını canlandırdığını belirtti. Ayrıca, Akkaya Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın kendisine olan sevgisini anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

23.05.2024 17:19
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Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki (ASBÜ) Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezdi.

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akkaya, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın davetlisi olarak üniversiteyi ziyaret etti.

Burada Sezai Karakoç'un şiirlerinin, okul bilgilerinin ve mektuplarının sergilendiği Sezai Karakoç Anı Odası'nı gezen Akkaya, "Şimdi burada anılarım canlandı. Benim, Cemal Süreya'nın ve Sezai'nin ilk memuriyeti bu binada başladı. Güzel günlerdi, anlamlı anılar biriktirdik." ifadesini kullandı.

Muazzez Akkaya, yıllardır gizemini koruyan Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın kendisine olan sevgisine ilişkin, Karakoç'un mahcup ama ısrarlı tavrını çok iyi hatırladığını, önceleri şiirlerini almak istemediğini aktararak, "Detaylı bir diyaloğumuz yoktu. Kendisini kırmak istemiyordum, bir gün 'tamam ver' diyerek şiirleri aldım ve okudum." açıklamasını yaptı.

"Mahrem Şiir: Monna Rosa" kitabının yazarı Emine Öte ile "Söz ve Yazı ile Yaşamak: ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı II. Öğrenci Sempozyumu"na da katılan Akkaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panelin açılışında, "Mona Roza" şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Arıcan da, tarihi binada, Sezai Karakoç Salonu'nda Akkaya'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Arıcan, sempozyumun ardından Akkaya'ya, tek gülün olduğu ebru tablo hediye etti.

Kaynak: AA

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