Osmangazi Belediyesi'nden "Mübadil Portreler" Söyleşisi

31.01.2026 12:46  Güncelleme: 14:21
Osmangazi Belediyesi, Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla önemli bir söyleşi düzenledi. Eski Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın katıldığı etkinlikte mübadillerin anıları yaşatıldı.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılı kapsamında "Mübadelenin 103. Yılında Bursa Hafızası, Türkiye'nin Sesi: Mübadil Portreler" isimli söyleşi gerçekleştirdi. Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın katıldığı programda mübadillerin anıları yaşatıldı.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi iş birliği ile eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ı konuk ettiği bir söyleşi düzenledi. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleşen "Mübadelenin 103. Yılında Bursa Hafızası, Türkiye'nin Sesi: Mübadil Portreler" programına; Belediye Başkanvekili Necati Gezer, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve yürütme kurulu üyeleri, Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Çildem, dernek yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, kendisinin de bir mübadil çocuğu olduğunu hatırlatarak Lozan Mübadelesi'nin 103'üncü yılında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eski Bursaspor Teknik Direktörü ve Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Adnan Örnek ise sporculuk yaşamından da örnekler vererek, bir mübadele torunu olarak, oradaki ruhu ve geçmişi yaşatmak adına mücadele içerisinde yer aldığını kaydetti. Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Çildem de yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla Osmangazi Belediyesi ve Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.  Osmangazi Kent Konseyi'nin bir başka yürütme kurulu üyesi İsmail Kılık ise Lozan Anlaşması'ndan bahsederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerini sunduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Genel Sekreteri Sosyolog Mutlu Çınar'ın moderatörlüğünde Turhan Tayan'ın düşüncelerini aktardığı söyleşiye geçildi.

"Mudanya'da da denize karanfil bıraktık"

Bursa'nın mübadele sürecinde çok değerli bir kent olduğunun altını çizen Tayan, şöyle konuştu:

"Zamanında suyun ötesine gitmiş olanlar, tarihin akışı içerisinde geri dönmek mecburiyetinde kaldılar ancak dağılmadılar, birbirleriyle akrabalıklarını, dostluklarını sürdürdüler, devam ettirdiler ve anılarını bugünlere getirdiler. Bugün de burada birçok arkadaşı görüyorum, sabah Mudanya'da da denize karanfil bıraktık. Anılarımızı, hatırlarımızı yaşatmış oluyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız sayın Erkan Aydın önderliğinde çok aktif bir faaliyet sürdürülüyor, bu faaliyetlerin bir tanesine de davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir çabadır, Osmangazi Belediyesi birçok alanda güzel işler yapıyor ama kültürel, tarihsel alanda da insanları baş başa, yalnız bırakmıyor. Onları anılarıyla buluşturuyor. Birinci Dünya Savaşı, kardeşlerimizi orada yaşayamaz bir duruma düşürmüştür. Değerli dostlar, kimseyi Allah savaş ile baş başa bırakmasın. Savaş çok zor bir şeydir ama kapınızı çalarsa, kendinizi korumak, yurdunuzu, neslinizi, toprağınızı can pahasına korumak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir ortamda mübadele anlaşması yapmışlar."

Söyleşinin ardından Turhan Tayan'a, Osmangazi Kent Konseyi yetkilileri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

