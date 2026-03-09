Mücteba Hamaney, İran'ın Yeni Dini Lideri Seçildi

(ANKARA) - İran'da, Uzmanlar Meclisi'nin Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçtiği bildirildi. Böylece Mücteba Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti tarihinde bu görevi üstlenen üçüncü isim oldu.

İran'da dini lideri seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin aldığı kararla, 54 yaşındaki Mücteba Hamaney ülkenin yeni "rehber"i olarak belirlendi. Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Uzmanlar Meclisi, kesin bir oyla Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'i İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin üçüncü lideri olarak seçmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mücteba Hamaney, geçen hafta ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in ikinci oğlu olarak biliniyor. Hamaney, Kum'daki dini medreselerde eğitim aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran'ın yeni dini liderine ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Trump, Tahran yönetiminin önce Washington'ın onayını alması gerektiğini savunarak, aksi halde yeni liderin "uzun süre görevde kalamayacağını" söylemişti.

İran'da dini liderlik makamı, ülkenin en yüksek siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana bu görevi yalnızca iki isim yürütmüştü: 1979 devriminden sonra Ayetullah Ruhullah Humeyni ve 1989'dan bu yana görevde bulunan Ayetullah Ali Hamaney. Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle birlikte ülkede ilk kez liderlik makamı baba ile oğul arasında devredilmiş oldu.

Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney, 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu. Gençlik yıllarında Tahran'daki seçkin dini eğitim kurumlarından olan Alavi Okulu'nda eğitim gördü. İran-Irak Savaşı sırasında henüz 17 yaşındayken gönüllü olarak cepheye katıldı.

Savaşın ardından 1989 yılında Kum kentine giderek ileri düzey medrese (havza) eğitimine başlayan Hamaney, fıkıh ve usul alanlarında bazı önde gelen din alimlerinden ders aldı. İran medyasında Hamaney'in ayrıca dini araştırma merkezleri ve akademik kurumların kurulmasına destek verdiği ve bazı eğitim kurumlarının kuruluşuna katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Mücteba Hamaney, 1997 yılında Zehra Haddad Adel ile evlendi. Çiftin iki oğlu ve bir kızı bulunuyor. İran basınında yer alan bilgilere göre eşi, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybetti.

İran'daki dini ve siyasi çevrelerde uzun süredir etkili bir figür olarak görülen Mücteba Hamaney, babasının liderliği döneminde bazı devlet meselelerinde danışmanlık rolü üstlendi. Üst düzey yetkililerle yapılan toplantılara katıldığı ve çeşitli ulusal konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor.

Hamaney'in ayrıca İran'ın bölgesel müttefikleriyle ilişkilerde etkili isimlerle yakın bağları olduğu belirtiliyor. İran medyasında, Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani ile yakın ilişkileri olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Mücteba Hamaney'in uzun yıllar boyunca kamuoyunda düşük profilli bir figür olarak kaldığı, kişisel görünürlükten kaçınarak daha çok dini faaliyetlere odaklandığı ifade ediliyor.