
Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nden Destek Açıklaması

05.11.2025 20:39
Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi, bıçaklanarak ağır yaralanan M.E.'ye destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki bakımından güçlenmesi için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'nden Güzelyalı'da zincir markette çalışan bir kadının boşandığı eski eşi tarafından iş yerinde bıçaklanarak ağır yaralanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Mağdur kadının her adımında yanında olacağımızı, kendisine destek sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Şiddet failleriyle değil, şiddet mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz. Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için kararlıyız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.

Mudanya'da çalıştığı iş yerinde eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan M.E'ye destek olmak amacıyla Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi (KEM) tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. M. E.'nin tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde yapılan açıklamaya Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe ve Avukat Sağra Kahraman Sevinç ile belediye meclis üyeleri, KEM yöneticileri, Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve kadınlar katıldı.

"Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki olarak güçlenmesi için bütüncül bir sistem kurmakta kararlıyız"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin, yalnızca ceza hukukunun değil, kamusal sorumluluğun da konusu olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Sağra Kahraman Sevinç, Mudanya Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Sevinç, "Bizim görevimiz, bir şiddet olayı yaşandığında değil, yaşanmadan önce harekete geçmektir. Bu yüzden kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki olarak güçlenmesi için bütüncül bir sistem kurmakta kararlıyız. Hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız. Mudanya Belediyesi, kadın yaşamının kutsallığını yalnızca bir değer değil, adaletin temeli olarak görmektedir. Bu anlayışla kadınların güvenli, eşit ve özgür bir hayat sürebileceği bir Mudanya için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Nilgün Arslanoğlu ise Kadın Eşitlik Merkezi olarak M.E'nin yanında olduklarını kendisine gereken her türlü hukuki ve psikolojik desteği sağlayacaklarını belirterek, "Eşit, güvenli ve şiddetsiz bir yaşam her kadının hakkıdır. Mağdur her kadının her adımında yanında olacağımızı, kendisine destek sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Şiddet failleriyle değil, şiddet mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz. Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için kararlıyız. Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Mudanya, Son Dakika

17:28
