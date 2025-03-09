Mudanya Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Desteği - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Desteği

Mudanya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolileri dağıtıyor ve iftar çadırları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor.

09.03.2025 12:17  Güncelleme: 12:49
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolileri dağıtacak.

Mudanya Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Belediye, erzak kolileriyle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de muhtarlıklar ve başvurular aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda ürünlerinden oluşan erzak kolilerini ulaştırdı. Belediye personeli, ihtiyaç sahiplerini adreslerinde ziyaret ederek erzak kolilerini teslim etti.

Erzak paketlerinde pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, nohut, toz şeker, mantı, makarna çeşitleri, un, zeytin, çay, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz ve Kemalpaşa tatlısı gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik erzak kolisi dağıtımı ramazan ayı boyunca devam edecek.

Belediye ayrıca ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında vatandaşları bir araya getirerek dayanışma ve paylaşma kültürünü sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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