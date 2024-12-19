Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kış Yardımı ve Temizlik Malzemesi Desteği - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kış Yardımı ve Temizlik Malzemesi Desteği

Mudanya Belediyesi\'nden Öğrencilere Kış Yardımı ve Temizlik Malzemesi Desteği

Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont ve bot yardımı yaparak, okullara temizlik malzemesi dağıttı. Başkan Dalgıç, eğitime desteğin devam edeceğini belirtti.

19.12.2024 09:36  Güncelleme: 09:39
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, okullara temizlik malzemesi dağıtımı yaparken, ihtiyaç sahibi öğrencilere de kışlık mont ve bot hediye etti. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eğitime ve öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, okul idareleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de kışlık mont ve bot hediye etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Zeytin Dalı Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında okullardan gelen talepleri dikkate alarak 31 okula çamaşır suyu, tuvalet temizleyicisi, sıvı el sabunu ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Ayrıca 23 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 379 mont ve 369 çift bot yardımı yapıldı.

Başkan Dalgıç, eğitime verdikleri desteğin süreceğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığını en temel mesele olarak görüyoruz. Bu kapsamda okullarımıza temizlik malzemesi desteği sağlıyor, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de kış mevsiminin zorluklarından korunmaları için mont ve bot yardımı yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlamak bizim için çok önemli. Mudanya Belediyesi olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kış Yardımı ve Temizlik Malzemesi Desteği - Son Dakika

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