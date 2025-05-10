Mudanya Belediyesi'nden Yeni İmar Planı: Kamu Yararı Önceliği

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Güzelyalı ve Altıntaş mahallelerini kapsayan imar planlarını teknik ve hukuki eksiklikleri gidererek yeniden hazırladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, haziranda meclis gündemine getirilecek yeni planın üst ölçekli planlara uyumlu, kamu yararını önceleyen ve tüm mevzuata uygun şekilde hazırlandığını söyledi.

Mudanya Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu, Mudanya Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda 2024 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi, diğer üç gündem maddesi ise değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Koşullara uygun şekilde yeniden hazırlandı

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mahkeme kararıyla iptal edilen Güzelyalı Mahallesi imar planlarının yerine, iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeni planların hazırlandığını açıkladı. Konuya ilişkin kapsamlı bir sunum yapan Dalgıç, Mudanya'da son 30 yılda dokuz farklı 1/1000 ölçekli imar planı hazırlandığını hatırlatarak, 2014 tarihli son planın da üst ölçekli planlarla uyumsuzluk ve sosyal donatı yetersizliği gibi nedenlerle yargıda iptal edildiğini anlattı. Sağlıklı, sürdürülebilir ve hukuka uygun bir planlama zemini oluşturmak amacıyla süreci baştan ele aldıklarını belirten Dalgıç, yeni planın imar, zeytincilik, kıyı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, toprak koruma ve arazi kullanımı, ilçe ve büyükşehir belediyesi kanunları ile imar mevzuatına ve mahkeme kararlarına uygun olarak hazırlandığını ifade etti.

Dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak

Başkan Dalgıç, özellikle sahil bandında mevcutta beş katlı yapıların bulunmasına rağmen, sonradan yapılan imar planlarında bu bölgelerin üç kat olarak düzenlendiğine dikkat çekti. Bu durumun, kentsel dönüşüm sürecini olumsuz etkilediğini ve vatandaşların mevcut hak kaybına uğramasına neden olduğunu belirten Dalgıç, yeni planla birlikte bu hak kayıplarının giderildiğini ifade etti. Düzenlemelerin, mevcut yapılarla uyumlu olacak şekilde hazırlandığını ve dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak biçimde kurgulandığını vurguladı.

"Zeytinlik alanlara hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı"

Yeni plan hazırlanırken, daha önceki iptal kararlarına gerekçe oluşturan nüfus projeksiyonu eksiklikleri, sosyal donatı alanlarının yetersizliği ve kurum görüşleriyle olan uyumsuzlukların tek tek tespit edildiğini belirtilen Dalgıç, tüm bu unsurlar dikkate alınarak, kamu yararını gözeten, teknik esaslara dayanan ve yargı denetimine dayanıklı bir imar planı oluşturulduğunu söyledi. Dalgıç, "Planlama süreci boyunca zeytinlik alanlara hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı, bu alanların tamamı korundu" dedi.

Başkan Dalgıç, Güzelyalı ve Altıntaş mahallelerinde yürütülen imar planlama sürecinin, yıllara yayılan iptaller ve revizyonlarla birlikte teknik, hukuki ve yapısal açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Süreç boyunca edinilen deneyimlerle daha sağlam bir plan zemini oluşturulduğunu ifade eden Dalgıç, komisyon tarafından son aşamasına getirilen yeni imar planlarının haziranda meclis gündemine sunulacağını söyledi.

X hesabını Başkan Dalgıç'a tahsis etti

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabının kapatılmasına tepki gösterdi. Başkan Deniz Dalgıç'ın hesabının da Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tahsis etmesi nedeniyle erişime kapatıldığını söyleyen Güneş, engellemeye karşı dayanışma göstermek amacıyla kendi X hesabını Başkan Dalgıç'a tahsis ettiğini duyurdu.

Başkan Dalgıç itiraz başvurusuna rağmen hesabının hala açılmadığını belirterek, "Sosyal medyada dahi bir şey söylenmesine tahammül edilemeyen bir ortamdayız" dedi.