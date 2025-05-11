Mudanya'da Anneler Günü Kutlamaları

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Anneler Günü'nü "Her kalbin bir annesi vardır" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle kutladı. Girit Mahallesi'nin tarihi sokaklarında kurulan "Sevgi Sofrası"nda anneler ve çocuklar bir araya geldi.

Mudanya Belediyesi, "Her kalbin bir annesi vardır" sloganıyla kutladığı Anneler Günü'nde bir dizi etkinliğe imza attı. Tarihi Girit Mahallesi'nin taş sokakları boyunca uzanan onlarca metrelik kahvaltı sofrası, Mudanyalılarla birlikte çevre ilçelerden ve şehir dışından gelen konukları da ağırladı. Katılımcılara simit ve kahvaltılık ikram edilirken, pek çok aile kendi hazırladıkları yiyecekleri getirerek sofraya katkı sundu.

Etkinliğe eşi Müge Dalgıç ile birlikte katılan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, anneliği yalnızca bir kavram değil, "cesaret isteyen bir yolculuk" olarak tanımlayarak, "Anneler çocukların ilk öğretmeni, ilk yol arkadaşıdır. Bizim kültürümüzde okul öncesi eğitim 'anaokulu' olarak adlandırılır; bu, annenin eğitimdeki yeri açısından çok kıymetli bir ifadedir. Bugün, Mudanya'da tarihi Girit Sokağı'nda kurduğumuz bu sevgi sofrasında sadece Mudanyalı değil, farklı şehirlerden gelen annelerimizle de buluştuk. Cesaretleri için tüm annelere hayranlığımı ifade ediyor, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kahvaltının ardından kutlamalar, İsmet İnönü Parkı'nda devam etti. Parkta kurulan stantlarda kadınlar, el emeği ürünlerini gün boyu sergiledi.

Mütareke Meydanı'nda "Sevgi Emektir" başlığıyla düzenlenen söyleşide ise katılımcılar anneliğe ilişkin deneyimlerini paylaştı. Moderatörlüğünü Cihan Öztürk'ün yaptığı buluşmada; Özgül Çelik, Sevilay Demir, Vahide Sonsırma, Tüli Bayraktar, Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu ve Ömerbey Mahalle Muhtarı Figen Öztürk söz aldı.

Günün en renkli anlarından biri de "Sahne Evlatların" etkinliği oldu. Mikrofonu alan çocuklar şarkılar söyleyerek hem annelerini hem de meydanı coşturdu. Anneler Günü programı, Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nın verdiği konserle son buldu.