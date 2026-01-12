Mudanya'da Cemevi Projesi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Halitpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilecek cemevi projesi için Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı. Cemevinin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

Mudanya'nın Halitpaşa Mahallesi'nde imar planında "Cemevi ve İbadet Alanı" olarak ayrılan alanda hayata geçirilecek proje için Mudanya Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi arasında gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ve Alevi Kültür Dernekleri Mudanya Şube Başkanı Saniye Akaltun, Ataevler Cemevi Başkanı Hüseyin Kalkan ile Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez üyeleri katıldı.

Dalgıç, cemevinin Mudanya'da önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu projeyi belediyemiz ve derneklerimizle iş birliği içinde, mevzuat ve ruhsat süreçleri çerçevesinde hayata geçireceğiz. 2026 yılı içinde tamamlayıp Mudanya'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Cemevi; ibadet alanının yanı sıra kültür, dayanışma ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak. Protokolün Mudanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yılmaz ise cemevinin Mudanya'da uzun süredir toplumsal bir beklenti olduğunu vurgulayarak, "İmzalanan protokolle önemli bir adım atıldı. Cemevi'ni 2026 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin ilçemize ve Alevi toplumuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.