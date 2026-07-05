Mudanya\'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Mudanya Belediyesine ait C.A. (58) idaresindeki 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu, Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde Feyzullah Yeşilyaprak'a (70) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşilyaprak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeşilyaprak'ın cesedi, incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü C.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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