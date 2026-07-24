Mudanya Belediyesi'nden denizdeki tahliye görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden denizdeki tahliye görüntülerine ilişkin açıklama

Mudanya Belediyesi\'nden denizdeki tahliye görüntülerine ilişkin açıklama
24.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
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Mudanya Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan denize kirli su aktığı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. BUSKİ incelemelerine göre su arıtılmış olup kirli görünüm, uzun süredir kullanılmayan tahliye kanalındaki tortudan kaynaklanıyor. Çevre ve halk sağlığı açısından risk bulunmuyor.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi tarafından denize tahliye edilen suyun vatandaşların bulunduğu alana aktığı yönündeki görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, BUSKİ'nin incelemelerine göre suyun arıtılmış su olduğu, kirli görünümün ise uzun süredir kullanılmayan tahliye kanalındaki tortudan kaynaklandığı belirtildi.

Mudanya Belediyesi, son günlerde sosyal medyada yer alan denize tahliye edilen kirli suyun vatandaşların bulunduğu alana aktığı yönündeki görüntülere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu arıtma ve tahliye işlemleri Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanındadır. Konuyla ilgili BUSKİ yetkilileriyle görüşülmüş, 'yapılan incelemelerde görüntüde yer alan suyun arıtma tesisinin bypass hattından tahliye edilen arıtılmış su olduğu, uzun süredir kullanılmayan tahliye kanalındaki tortuyu sürüklediği için kirli bir görünüm oluşturduğu' bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Yapılan kontrollerde çevre ve halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı da bildirilmiştir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın denizi kullandığı dönemlerde benzer görüntülerin oluşmaması adına BUSKİ yetkilileriyle görüşülerek tahliyelerin uygun gün ve saatlerde yapılması talebimiz iletilmiştir.

Mudanya Belediyesi olarak kentimizi ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden denizdeki tahliye görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika

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