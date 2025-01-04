Mudanya'da Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne Emir Ali Usta'nın İsmi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne Emir Ali Usta'nın İsmi Verildi

Mudanya Belediye Meclisi, Emir Ali Usta'nın ismini Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne vermek için oy birliğiyle karar aldı. Usta, pazar yerinin Mudanya'ya kazandırılmasında önemli katkılarda bulunmuştu.

04.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Mudanya Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne, ilçeye yıllarca hizmet eden Emir Ali Usta'nın isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Mudanya Belediyesi ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, Tirilye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi'nin incelenmesi amacıyla dört kişiden oluşan denetim komisyonu üyelerinin gizli oylama ile belirlendiği toplantıda, esnafın efsane başkanı Emir Ali Usta'ya vefa örneği gösterildi.

CHP grubunun önergesi ve Mudanya Esnaf Teşkilatları'nın talepleri doğrultusunda, yıllarca Esnaf Odası ve Esnaf Kooperatifi Başkanlığı görevlerini üstlenen, pazar yerinin Mudanya'ya kazandırılmasında büyük emekleri olan ve 2020 yılında vefat eden Emir Ali Usta'nın ismi oy birliğiyle Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne verildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Emir Ali Usta'yı rahmetle anıyor, Mudanya'ya yaptıkları için teşekkür ediyorum. Umarım Mudanyalılar hepimizi böyle güzel anarlar" dedi.

Tüm Meclis üyelerine hizmetleri için teşekkür eden Dalgıç, "Bu duygular ve ruhla yürürsek Mudanya için çok güzel şeyler olacaktır. Ancak geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Mudanyalılar bizlere oy verip, bu görevlere getirdiler. Bizler daima ileriye bakmalıyız. Mudanya'nın geleceğini planlamalıyız. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Önemli olan bugünümüzdür, geleceğimizdir. Geleceğimiz için, bugünümüzü doğru planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güzelyalı, Emir Ali, Politika, Belediye, Mudanya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne Emir Ali Usta'nın İsmi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne Emir Ali Usta'nın İsmi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.