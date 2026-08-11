Mudanya'da Heyelan: Denize Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya'da Heyelan: Denize Düştü

Mudanya\'da Heyelan: Denize Düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da yamaçtan kopan kayalar denize düştü, yüzme alanı olmadığı için tehlike yok.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları denize düştü. Heyelan cep telefonuyla görüntülenirken, olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 200 metre mesafede denizde yüzen kişilerin olduğu görüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve büyük kaya parçaları denize düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kaya parçalarının düştüğü noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bazı kişilerin yüzdüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

'YÜZME ALANI OLARAK KULLANILMIYOR'

Olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bölgede dik yamaçlar var. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Topraktan parçalar kopabiliyor. Şu an burada önemli bir durum yok. Toprak kaymasının olduğu bölge yüzme alanı olarak kullanılmadığı için herhangi bir tehlike bulunmuyor" dedi.

Bölgede ekiplerin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Heyelan: Denize Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:18:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da Heyelan: Denize Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.