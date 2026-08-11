Mudanya\'da Heyelan: Denize Düştü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları denize düştü. Heyelan cep telefonuyla görüntülenirken, olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 200 metre mesafede denizde yüzen kişilerin olduğu görüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve büyük kaya parçaları denize düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kaya parçalarının düştüğü noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bazı kişilerin yüzdüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

'YÜZME ALANI OLARAK KULLANILMIYOR'

Olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bölgede dik yamaçlar var. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Topraktan parçalar kopabiliyor. Şu an burada önemli bir durum yok. Toprak kaymasının olduğu bölge yüzme alanı olarak kullanılmadığı için herhangi bir tehlike bulunmuyor" dedi.

Bölgede ekiplerin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.