Mübadil Kentlerin Başkanları Mudanya'da Buluştu

(BURSA)- Mudanya, Mübadele'nin 103'üncü yılında mübadil kentleri bir araya getirdi. Mudanya Belediyesi tarafından "Aynı Evden, Ayrı Dünyalara" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde sergiler açıldı, denize karanfiller bırakıldı, tiyatro oyunları sahnelendi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen panelde Mübadil Kentler Birliği kurulması çağrısı yapıldı.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılında, Mudanya Belediyesi tarafından "Aynı Evden, Ayrı Dünyalara" temasıyla etkinlikler düzenlendi. Anma programında, mübadil kentlerin belediye başkanlarını buluştu, mübadelenin kent hafızasında bıraktığı izleri ve ortak geleceğe ilişkin sorumluluklar konuşuldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın ev sahipliği etkinliklere, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, siyasi parti temsilcileri, mübadil dernekleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Mütareke Müze Evi önünde düzenlenen törende, Lozan Mübadilleri Vakfı ile Türkiye'deki mübadil kuruluşlar tarafından imzalanan 103. Yıl Bildirisi okundu, ardından göç yollarında yaşamını yitirenler anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Program kapsamında düzenlenen "Mübadeleyle Yüzleşen Kentler" başlıklı panelde ise mübadil nüfusla şekillenmiş kentlerin belediye başkanları bir araya geldi.

Mübadil Kentler Birliği kurulmasının önemine dikkat çekildi

Başkanlar oturumunda toplumsal hafızanın korunmasının önemini anlatan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türkiye'den göç eden mübadillerin yaşamlarına dair pek çok veriyi kayıt altına aldığını, buna karşın sözlü tarih alanında önemli bir eksiklik bulunduğunu ifade etti. Dalgıç, bu eksikliğin ancak ortak bir çabayla giderilebileceğini vurguladı. Somut ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Dalgıç, mübadil kentler arasında kurumsal bir iş birliği zemini oluşturulması önerisini dile getirerek, Mübadil Kentler Ağı ya da Mübadil Kentler Birliği kurulmasının önemine dikkat çekti. Dalgıç, bu yapı aracılığıyla düzenli buluşmalar ve ortak projeler geliştirilebileceğini belirterek, ortak hafızanın canlandırılması, sözlü tarihin yazılı ve somut hale getirilmesinin gelecek kuşaklar açısından kritik olduğunu, farklı kentlerdeki küçük bir bilginin bile başka bir kentteki hikayeyi tamamlayabileceğini ifade etti.

"Atatürk bizim en büyük mübadil göçmenimizdir"

Bir mübadil torunu olduğunu ve dedelerinin 450 yıl sonra ata topraklarına döndüğünü anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mübadil derneklerinden; anıları, hatıraları ve yaşanmışlıkları yazılı olarak ellerinde bulundurmalarını istedi. Kendisinin de bir muhacir olduğunu belirten Bozbey, "Mustafa Kemal Atatürk bizim en büyük mübadil göçmenimizdir. Atatürk şunu söylemiş, 'Nerede bir Yörük çadırı görsem duman tüttüğünü de gördüğümde Cumhuriyet emin ellerdedir…' Mübadillerin bu ülkeye bakışı bu. Aslında Mustafa Kemal Atatürk bunu çok net biçimde bilenlerdendir" dedi.

"Bir Yörük olarak mübadil duygularını samimiyetle paylaşıyorum"

Mübadil kökenleri olan bir kentten, mübadil kökenleri olan bir kente geldiğini ve çok sıcak bir misafirperverlikle karşılaştığını söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Sanki Kuşadası'ndaymışım gibi bir hisse kapıldım" diye konuştu. Mübadil göçü alan ve yoğun mübadil kökeni olan bir kentin belediye başkanı olarak olabildiğince o duyguları paylaşmaya çalıştığını vurgulayan Günel, "Yaşadığımız kentin insanlarının duygularını, hissiyatını, kökenlerini bilmezsek o kentte doğru yönetemeyeceğimizi düşündüğüm için bir Yörük olarak mübadil duygularını da samimiyetle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"1900'lü Yılların Başlarında Girit" sergisi

"Mübadele Kültürü" başlıklı oturumda konuşma yapan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül İnginar Kemaloğlu, yazar Saba Altınsay ve araştırmacı, tarihçi-yazar Raif Kaplanoğlu ise sözlü tarih alanında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Etkinlikler dahilinde, Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu göç edenlerin yaşadığı zorlukları Girit Mahallesi'nde düzenlediği bir performansla canlandırdı. Program çerçevesinde, mübadillerin anısına hazırlanan "1900'lü Yılların Başlarında Girit" isimli fotoğraf sergisi de Cumhuriyet Galerisi'nde açıldı.