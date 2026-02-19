Mudanya Belediyesi, Ramazan Ayını "Birlikte Güzel" Temasıyla Karşılıyor

(BURSA) - Mudanya Belediyesi'nin "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" temasıyla hazırladığı program kapsamında iftar çadırları kurulacak, Ramazan Pazarı açılacak ve Gezici Ramazan Otobüsü ile her gün farklı bir mahallede etkinlik düzenlenecek.

Mudanya Belediyesi, ramazan ayını ilçenin tamamına yayılan kapsamlı bir programla karşılıyor. "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" programı kapsamında ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar çadırları kurulacak, Ramazan Pazarı açılacak ve Gezici Ramazan Otobüsü ile her gün başka bir mahallede etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan ayı için hazırlanan Gezici Ramazan Otobüsü, ay boyunca sofraları ve etkinlikleri mahallelere taşıyacak. İftar sofralarının kurulacağı mahallelerde kukla gösterileri, orta oyunları ve fasıl dinletileri düzenlenecek; çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

Cumartesi günleri Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak Ramazan Pazarı'nda ise alışveriş stantları yer alacak. Ayrıca atölyeler, ortaoyunları ve konserler düzenlenecek. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de düzenleneceği programda, aileler ramazan akşamlarını birlikte geçirme imkanı bulacak.

Ramazan boyunca iki sabit iftar çadırı da MUDAŞ Otoparkı önü ve Güzelyalı Yat Limanı girişinde her gün iftar için açık olacak. Lokanta Mudanya'nın Güzelyalı ve MUDAŞ şubeleri, ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı iftar menüleriyle hizmet verecek. Şubeler, iftar saatlerinde açık olacak.

"Ramazanın birleştirici ruhunu birlikte yaşatmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ramazan ayının dayanışmanın en görünür olduğu zamanlardan biri olduğunu belirterek, iftar sofralarının ve mahalle programlarının hayırseverlerin katkılarıyla büyüdüğünü vurguladı. Dalgıç, "Ramazan, paylaşmanın ve yardımlaşmanın hayat bulduğu bir aydır. Kurduğumuz iftar çadırları, Ramazan Pazarı ve mahalle etkinlikleri ile dayanışma güçleniyor. Tüm hemşehrilerimizi katılmaya, paylaşmaya ve ramazanın birleştirici ruhunu birlikte yaşatmaya davet ediyorum" dedi.