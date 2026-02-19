Mudanya Belediyesi, Ramazan Ayını "Birlikte Güzel" Temasıyla Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya Belediyesi, Ramazan Ayını "Birlikte Güzel" Temasıyla Karşılıyor

19.02.2026 10:24  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediyesi, 'Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel' temasıyla iftar çadırları, Ramazan Pazarı ve gezici otobüs etkinlikleri düzenleyecek. Program, mahallelerde sosyal etkinlikler ve uygun fiyatlı iftar menüleri ile Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi'nin "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" temasıyla hazırladığı program kapsamında iftar çadırları kurulacak, Ramazan Pazarı açılacak ve Gezici Ramazan Otobüsü ile her gün farklı bir mahallede etkinlik düzenlenecek.

Mudanya Belediyesi, ramazan ayını ilçenin tamamına yayılan kapsamlı bir programla karşılıyor. "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" programı kapsamında ramazan ayı boyunca ilçe genelinde iftar çadırları kurulacak, Ramazan Pazarı açılacak ve Gezici Ramazan Otobüsü ile her gün başka bir mahallede etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan ayı için hazırlanan Gezici Ramazan Otobüsü, ay boyunca sofraları ve etkinlikleri mahallelere taşıyacak. İftar sofralarının kurulacağı mahallelerde kukla gösterileri, orta oyunları ve fasıl dinletileri düzenlenecek; çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

Cumartesi günleri Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak Ramazan Pazarı'nda ise alışveriş stantları yer alacak. Ayrıca atölyeler, ortaoyunları ve konserler düzenlenecek. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de düzenleneceği programda, aileler ramazan akşamlarını birlikte geçirme imkanı bulacak.

Ramazan boyunca iki sabit iftar çadırı da MUDAŞ Otoparkı önü ve Güzelyalı Yat Limanı girişinde her gün iftar için açık olacak. Lokanta Mudanya'nın Güzelyalı ve MUDAŞ şubeleri, ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı iftar menüleriyle hizmet verecek. Şubeler, iftar saatlerinde açık olacak.

"Ramazanın birleştirici ruhunu birlikte yaşatmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ramazan ayının dayanışmanın en görünür olduğu zamanlardan biri olduğunu belirterek, iftar sofralarının ve mahalle programlarının hayırseverlerin katkılarıyla büyüdüğünü vurguladı. Dalgıç, "Ramazan, paylaşmanın ve yardımlaşmanın hayat bulduğu bir aydır. Kurduğumuz iftar çadırları, Ramazan Pazarı ve mahalle etkinlikleri ile dayanışma güçleniyor. Tüm hemşehrilerimizi katılmaya, paylaşmaya ve ramazanın birleştirici ruhunu birlikte yaşatmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi, Ramazan Ayını 'Birlikte Güzel' Temasıyla Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:24:35. #7.11#
SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi, Ramazan Ayını "Birlikte Güzel" Temasıyla Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.