Mudanya'da Sahipsiz Hayvanlara Şefkat Eli: Yeni Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Mudanya'da Sahipsiz Hayvanlara Şefkat Eli: Yeni Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Mudanya Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanların sağlığını iyileştirmek amacıyla kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeni bir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi açıyor. Merkezde kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

11.02.2025 15:21  Güncelleme: 16:37
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi tarafından yedi ay önce faaliyete geçirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların sağlığına kavuşması için çalışmalara devam ediyor. Merkezde kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri yürütülerek, birçok sahipsiz hayvanın yaşam kalitesi artırılıyor. Başkan Deniz Dalgıç, "Onlara daha sağlıklı bir alan açmak için Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen 10 hektarlık orman arazisine Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kuruyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara şefkat eli uzatıyor. Hayvanların bakımı, tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde haftada üç gün kısırlaştırma ve tedavi amaçlı operasyon gerçekleştiriliyor.

Deniz Dalgıç'ın göreve gelmesinin ardından 2024'ün Temmuz ayında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinden ayrılıp faaliyete başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü, yoğun bakım, gözlem ünitesi, rehabilitasyon alanı ve ameliyathane gibi bölümleriyle hizmet veriyor. Dört veteriner hekim, bir veteriner teknisyeni ve bir veteriner teknikerinin görev yaptığı merkez, kısırlaştırmadan fıtığa çeşitli cerrahi operasyonları gerçekleştiriyor.

Başkan Dalgıç, sahipsiz hayvanları kendilerine emanet gibi gördüklerini belirterek, Mudanyalıların da bu konuya çok duyarlı yaklaştıklarını, kaza veya hastalık konusunda belediye ekiplerini bilgilendirerek destek istediklerini kaydetti. Sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamanın, sağlıklarıyla ilgilenmenin toplum huzuru açısından da önem taşıdığını dile getiren Başkan Dalgıç, "Onlara daha sağlıklı bir alan açmak için Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen 10 hektarlık orman arazisine Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kuruyoruz. Rehabilitasyon alanları, ameliyathaneler, mama deposu ve idari binaların bulunacağı merkez, tıbbi müdahalelerin yanında onların doğal ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri örnek bir alan olacak" diye konuştu.

Valilik tarafından yerel yönetimlere yapılan bilgilendirmede hayvanlarla ilgili son yasanın uygulanmasının 2028'e ertelenmesinin söz konusu olmadığının bildirildiğini söyleyen Dalgıç, "Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış olsa dahi sokağa bırakılacak her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 72 bin lira para cezası uygulanacak" dedi.

Sahiplendirme çağrısı

Dalgıç, hayvanseverlere de şu çağrıyı yaptı:

"Son dönemde haftada üç gün kedi ve köpek kısırlaştırma operasyonları gerçekleştiriyoruz. Sonrasında, gönüllü hayvan dostlarının oluşturduğu özel yaşam evleri aracılığıyla sahiplendirmeye çalışıyoruz. Can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması çok önemli. Hayvan severlerden bu konuda daha fazla duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Sahipsiz Hayvanlara Şefkat Eli: Yeni Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

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