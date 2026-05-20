Mudanya\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki ağaca çarpıp takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü A.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 61 KF 472 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.