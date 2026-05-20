Mudanya\'da Yaya Trafik Kazası

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 LUE 28 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen A.A'ya (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.