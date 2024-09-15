Mudanya'da Yoga Etkinliği ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu

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(BUSA)- Mudanya Belediyesi ve Eflatun Yoga Yaşam Okulu'nun iş birliğinde düzenlenen etkinlik ile vatandaşlar, pazar sabahına yoga ile başladı.

Mudanya Belediyesi ve Eflatun Yoga Yaşam Okulu iş birliği ile yoga etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Mudanya'yı sağlıklı yaşamın başkenti haline getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Doğal güzelliklerimizin içinde spor yapmanın keyfini halkımıza sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, Mudanya'da yeni bir yaşam kültürünün parçası haline gelecek" dedi.

Profesyonel yoga eğitmenleri Çiğdem Karayel ve Esra Bülbül'ün rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara hem bedensel hem de zihinsel rahatlama sundu. Yurttaşlar, güne yoga yaparak başladılar. Katılımcılar, yoga hareketleriyle bedenlerini güçlendirirken, meditasyon ve nefes çalışmalarıyla da zihinlerini rahatlattılar.

Başkan Dalgıç, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Amacımız, Mudanya'yı sağlıklı ve aktif yaşamın merkezi haline getirmek. Bugün burada gördüğümüz yoğun ilgi, bu hedefe ulaşmamızda bizi daha da motive ediyor" diye konuştu.

Eflatun Yoga Yaşam Okulu'nun kurucularından Çiğdem Karayel ise "Mudanya'nın eşsiz doğasında yoga yapmanın katılımcılara sunduğu huzuru görmek bizleri çok mutlu etti. Bu etkinlikler ile daha fazla insanı yoga ile tanıştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.