Mudanya\'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte başlayıp, ormana sıçrayan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinlikte öğle saatlerinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede 5 araç ve 16 personel ile soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.