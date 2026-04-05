Mudurnu'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde ilçenin Taşkesti beldesine bağlı Akyokuş köyünde meydana geldi. Beydet Durmuş'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),