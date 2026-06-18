11 yıllık müdürden duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 yıllık müdürden duygusal veda

11 yıllık müdürden duygusal veda
18.06.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde görev süresi dolan okul müdürü Mahmud Musab Önder için düzenlenen veda etkinliğinde, yıllar önce bir öğrencisiyle diktiği fidanın önünde yaptığı konuşma duygusal anlara sahne oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 11 yıl görev yaptığı okuldan tayini çıkan okul müdürü Mahmud Musab Önder için burada veda etkinliği düzenlendi.

Şehit Turgay Çelik Anaokulu'nda düzenlenen "2026 Yıl Sonu Şenliği" coşkulu görüntülere sahne olurken, görev süresi dolan okul müdürü Önder'in 11 yıl önce öğrencisiyle diktiği fidanın önünde yaptığı veda konuşması törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Okul bahçesindeki programda minik öğrenciler, kostümlü ront gösterileri sergiledi.

Şişme oyun alanı, yüz boyama stantları, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli yarışmaların yer aldığı etkinliğe Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habip Görler, ilçe protokolü üyeleri ve veliler katıldı.

Şenliğin ardından okul müdürü Önder, 2015 yılında göreve başladığında 6 yaşında olan serebral palsi ve epilepsi hastası öğrencisi Özgenur Özbek ile diktikleri ağacın önünde veda konuşması yaptı.

Yaklaşık 3 yıl öğretmenliğini yaptığı Özbek'le okul bahçesine diktikleri ağacın hikayesini anlatan Önder, "Özge ilk göreve başladığımda 6 yaşında küçük bir çocuk olarak bizimle beraberdi. Özge ile o yıllarda almış olduğumuz 6 yaşındaki bir ağacı toprakla buluşturmuştuk. Bugün benim ilçedeki son görev günüm ve ilçeden ayrılıyorum. Özge ile aynı yaşta, 17 yaşında olan bu ağaç hikayesiyle ve anısıyla birlikte bu güzel ilçemizde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Önder'in veda konuşması sırasında hem katılımcıların hem de kendinin duygulandığı görüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Hafik, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 yıllık müdürden duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:14
TRT dizisi setine narkotik baskını Başrol oyuncusu gözaltına alındı
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:18:54. #7.13#
SON DAKİKA: 11 yıllık müdürden duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.