Müftü Soykök'ten Veda Ziyareti

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Gaziantep Müftülüğüne atanması dolayısıyla Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Soykök, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Soytürk ile görüştü.
Vali Soytürk, kentte yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Soykök'e "Başarı Belgesi" takdim ederek teşekkür etti, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
– Kaymakam Tunçer'den Tapu Müdürlüğüne ziyaret
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.
Tunçer, Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ile görüştü.
Demirbilek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tunçer'e teşekkür etti.
– NKÜ Genel Sekreteri Saygı'ya ziyaret
CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gökçe Bayol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.
Bayol ve Saygı, ziyarette bir süre sohbet etti.
Saygı, ziyaret dolayısıyla Bayol'a teşekkür etti.
