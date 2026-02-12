Müftü Soykök'ten Veda Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Müftü Soykök'ten Veda Ziyareti

12.02.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Gaziantep Müftülüğüne atanan Recep Soytürk'e veda etti.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, Gaziantep Müftülüğüne atanması dolayısıyla Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Soykök, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Soytürk ile görüştü.

Vali Soytürk, kentte yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Soykök'e "Başarı Belgesi" takdim ederek teşekkür etti, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

– Kaymakam Tunçer'den Tapu Müdürlüğüne ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tunçer, Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ile görüştü.

Demirbilek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tunçer'e teşekkür etti.

– NKÜ Genel Sekreteri Saygı'ya ziyaret

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gökçe Bayol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.

Bayol ve Saygı, ziyarette bir süre sohbet etti.

Saygı, ziyaret dolayısıyla Bayol'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Tekirdağ, Güncel, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müftü Soykök'ten Veda Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: Müftü Soykök'ten Veda Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.