Müftü Türedioğlu Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müftü Türedioğlu Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Müftü Türedioğlu Yaz Kur\'an Kursunu Ziyaret Etti
21.07.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Türedioğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sınıfları gezdi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Türedioğlu, kurslarda görev yapan din görevlileri ile öğreticilere teşekkür etti.

Türedioğlu, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtti.

-Kapaklı Belediye Başkanı Çetin beton yol çalışmalarını inceledi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Yunus Emre Mahallesi'nde sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çetin, devam eden çalışmaları teknik ekipten aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirdi.

Çalışmaları yürüten personele kolaylıklar dileyen Çetin, incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çetin, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının planlanan program kapsamında sürdürüldüğü belirtti.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Tekirdağ, Eğitim, Güncel, Müftü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müftü Türedioğlu Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak "Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza Motosiklet sürücülerine 3,9 milyon lira ceza
Yamal’ın Trump’a bakışı kupa törenine damga vurdu Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:34
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
07:55
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 09:49:51. #7.12#
SON DAKİKA: Müftü Türedioğlu Yaz Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.