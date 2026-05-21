Müftülük ve TDV'den Şile'deki Okullara Ziyaret

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Şile'deki okullara ziyaret programı düzenledi.

Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir İlkokulu ile Şehit Serkan Angay İlkokulu'nu ziyaret eden müftülük ve vakıf temsilcileri, öğretmenlere gül takdim ederken, öğrencilere de çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaretlerde dayanışma, merhamet ve güven duygusunun önemine dikkati çekilen sohbetler düzenlendi.

Manevi destek çalışmalarının eğitim hayatındaki olumlu etkisine vurgu yapılan programda, İstanbul'un birçok ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla öğrenci ve binin üzerinde öğretmenle bir araya gelindiği belirtildi.

Müftülük ve TDV tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik manevi destek çalışmalarının da yürütüldüğü vurgulandı.