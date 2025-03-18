Muğla Belediye Başkanı Aras'tan İmamoğlu'nun Diploması İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. Aras, "Bu siyasi kararın zamanlaması, niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Partimizin tüm kadroları ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkanımızın 35 yıllık diplomasının iptal edilmesiyle hukuksuzluk seviyesi başka bir evreye geçmiştir. Bu siyasi kararın zamanlaması, niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Partimizin tüm kadroları ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kurtuluş yok tek başına!"