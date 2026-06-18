Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Yeşilay Genel Başkanı Dinç'e Ziyaret

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, ziyaretinde Yeşilay Genel Başkanı Dinç'e, Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında gerçekleştirilen ortak projelere ilişkin bilgi verdi. Ziyarette Yeşilay Muğla Yeşilay İl Başkanı Abdullah Şenol Şengür de yer aldı.

Görüşmede özellikle ilçelerde düzenlenen farkındalık faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) verilen destekler ele alındı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Aras, Yeşilay ile kısa sürede önemli iş birliklerine imza attıklarını söyledi. Aras, "İlçelerimizde farkındalık faaliyetleri yürüttük, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne destek sağladık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele, sadece kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır" dedi.

"İNSANLIK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dinç ise ziyaretleri dolayısıyla Aras'a teşekkür ederek, "Muğla ve ilçelerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Muğla'da hayata geçirilen bu iş birliği yalnızca yerel ölçekte değil, insanlık adına da önemli bir adımdır. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu kentte yürütülen çalışmaların etkisi, şehir sınırlarını aşarak daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu nedenle Muğla'da gerçekleştirilen her çalışma, sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum hedefi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.