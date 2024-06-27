Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer'de incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer\'de incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'deki mahalleleri ziyaret ettikten sonra Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Aras, plajda vatandaşlarla sohbet ederek sorunları ve talepleri dinledi.

27.06.2024 15:41  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'deki mahalleleri ziyaret ettikten sonra Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer ilçesinde belediye, kaymakamlık ziyaretinden sonra muhtarlar, esnaf ve kooperatiflerle bir araya geldi. Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Eşen mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Aras, sonrasında Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, plajda yaptığı incelemelerde, bölgenin turistik potansiyelini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Aras, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan plajda ata binmesini istedi. Başkan Aras'ın at üzerinde gezdiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aras, daha sonra plajdaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Fotoğraf çekimleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Aras, dilek ve şikayetleri dinledi.

Kaynak: ANKA

Seydikemer, Ahmet Aras, Karadere, Kumluova, Muğla, Yerel Haberler, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement