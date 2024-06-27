Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer\'de incelemelerde bulundu

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'deki mahalleleri ziyaret ettikten sonra Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Seydikemer ilçesinde belediye, kaymakamlık ziyaretinden sonra muhtarlar, esnaf ve kooperatiflerle bir araya geldi. Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Eşen mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Aras, sonrasında Kumluova Karadere Patara Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, plajda yaptığı incelemelerde, bölgenin turistik potansiyelini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Aras, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan plajda ata binmesini istedi. Başkan Aras'ın at üzerinde gezdiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aras, daha sonra plajdaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Fotoğraf çekimleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Aras, dilek ve şikayetleri dinledi.